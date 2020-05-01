Москва, , 14:13 — REGNUM Концерт в поддержку врачей и медицинского персонала с участием российских музыкантов и актёров будет показан 3 мая в эфире Первого канала. Об этом 1 мая сообщают пресс-службы соорганизаторов, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Первого канала.

Трансляция большого концерта-акции, посвящённого медикам, начнется в 22:00 мск. В нём примут участие Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Валерий Меладзе, Евгений Миронов, Петр Дранга, группа Uma2rman, Emin, Полина Гагарина, Александр Маршал, Валерия, Владимир Пресняков, Сергей Безруков и другие.

Концерт организован в знак глубочайшей признательности врачам, медсестрам и студентам-медикам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, подчеркнули в РФПИ.