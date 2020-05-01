Москва, , 13:41 — REGNUM Народный артист России, театральный и киноактер Владимир Симонов рассказал о своих воспоминаниях о ранее ушедшем из жизни заслуженном артисте РСФСР, старейшем актёре государственного академического Театра им. Вахтангова Евгении Фёдорове.

«Евгений Фёдоров — настоящий человек театра. Он любил его, берёг, поэтому так долго прослужил в нём», — заявил в беседе с RT Симонов.

Также он подчеркнул, что Фёдоров именно прослужил в Театре им. Вахтангова и, по мнению Симонова, покойный был счастлив, что находится в таком великом месте.

«Мы его очень берегли, ценили. Помимо театральных работ, он влиял и на жизнь театра, это важно. Мне очень жаль», — заключил Владимир Симонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заслуженный артист РСФСР Евгений Евгеньевич Фёдоров, также являвшийся старейшим актером государственного академического Театра им. Вахтангова, скончался на 96-м году жизни.