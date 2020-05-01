Москва, , 12:47 — REGNUM Российская государственная детская библиотека и театр «Мастерская Дмитрия Брусникина» запускают онлайн-проект «Брусничные истории».

Как отметила в релизе директор РГДБ Мария Веденяпина, учреждение культуры и в условиях карантина не намерено отказываться от полюбившемся читателям форматов — просветительских акций, выставок, литературных чтений. «С помощью наших друзей-артистов и дистанционных технологий продолжаем знакомить читателей с классическими литературными произведениями в необычном исполнении» — отметила руководитель библиотеки.

Юные любители литературы, а также их родители услышат произведения Редьярда Киплинга, Александра Грина, Льва Кассиля, Марка Твена, Всеволода Гаршина, Антуана де Сент-Экзюпери, Даниэля Дэфо, Ханса Кристиана Андерсена и Джанни Родари в исполнении актеров театральной «Мастерской Брусникина». Причем проходить «читка» будет не только в классическом жанре сторителлинга, но также и форме игрового спектакля, мюзикла и даже пластического театра.

Трансляции будут проходить на YouTube-канале Российской детской библиотеки по понедельникам, средам и пятницам в 18 часов по московскому времени.