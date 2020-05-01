Руза, Московская область, , 12:24 — REGNUM 8 мая состоится открытие музейного комплекса Зои Космодемьянской в Рузе Московской области. Мероприятие пройдет в телевизионном формате. Об этом рассказала на онлайн пресс-конференции министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

В новом здание музея семь залов, где будут представлены документы, вещи Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских.

Строительства нового выставочного пространства началось в мае 2019 года. Сегодня остались только работы по благоустройству территории.

Ожидается, что в открытии примут участие популярные актеры Нонна Гришаева и Сергей Безруков, а также прославленный российский пианист Денис Мацуев.