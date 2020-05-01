Пермь, , 12:10 — REGNUM Пермский театр оперы и балета проведет онлайн-фестиваль, посвященный великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому, об этом 1 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Лебединое озеро» Антон Завьялов

Мероприятие будет приурочено к 180-летию со дня рождения композитора, подписчики Yotube-канала в период с 1 по 6 мая смогут увидеть записи балетов и опер, поставленных на музыку Чайковского.

«В 2020 году весь мир отмечает 180-летие со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Для Пермского театра оперы и балета, поставившего в разные годы все сценические произведения композитора, этот год вдвойне юбилейный», — отметили в пресс-службе театра.

Уже сегодня, 1 мая, зрители смогут посмотреть балет «Лебединое озеро», 2 мая театр покажет запись оперы «Евгений Онегин», также в ближайшие дни ожидается показ балета «Серенада», хоть и не связанного с именем Чайковского, но важного для творчества композитора. Фестиваль завершится балетом «Щелкунчик».

Напомним, в результате угрозы распространения коронавирусной инфекции, все учреждения культуры Перми перешли на онлайн-формат. За период карантина записи балетов, опер и концертов Пермского театра оперы и балета собрали порядка 3 млн просмотров.

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