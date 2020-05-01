Лондон, , 11:01 — REGNUM Ожидаемый всеми фанатами культовой британской рок-группы T. Rex трибьют-альбом «AngelHeaded Hipster» выйдет в сентябре 2020 года. Релиз пластики «сопровождает» появление в сети документального фильма о лидере коллектива Марке Болане «Дети революции». Об этом сообщает агентство ИнтерМедия.

Знаменитые хиты T. Rex «перепели» в своих версиях знаменитые группы и исполнители. Среди них — U2, Элтон Джон, Джоан Джетт, Ник Кейв, Марк Алмонд, Кеша, Люсинда Вильямс, Перри Фаррел, Кинг Хан и многие другие.

Всего в альбом войдет 26 композиций.