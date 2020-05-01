Москва, , 10:44 — REGNUM Государственная публичная историческая библиотека России в мае продолжает онлайн-лекторий «Рассказы о редких книгах».

2 мая любители литературы отправятся в «Путешествие по домашним библиотекам знаменитых москвичей прошлого». Они познакомятся с с собраниями книг, узнают Николая Гоголя, Ивана Тургенева, Александра Герцена, Федора Шаляпина, Владимира Гиляровского и многих других.

В программе также лекции «Виртуальная прогулка по книжной Москве и Петербургу конца XIX — начала XX в.», «В мире редких книг. Читаем сказки первой половины XIX в.», «Рассказы о прижизненных изданиях А. С. Пушкина» и другие.

Участие бесплатное. С расписанием онлайн-лекций и темами можно ознакомиться на сайте библиотеки.