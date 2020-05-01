Барранкилья, , 08:12 — REGNUM Популярная певица Шакира пожертвовала респираторы и защитные медицинские маски своему родному городу Барранкилья, который расположен в северной части Колумбии. Об этом 1 мая сообщил мэр родного города певицы Хайме Пумарехо на своей странице в соцсети Twitter.

«Большое спасибо, что пожертвовали тысячи масок для нашего персонала системы здравоохранения и респираторы, которые спасут жизни», — написал мэр Барранкильи, напомнив, что певица является уроженкой данного города.

В свою очередь Шакира на своей странице в Twitter выразила благодарность команде главы своего родного города за распределение данной помощи и координацию её доставки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 апреля текущего года, стало известно, что количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Колумбии достигло 5142 человек.