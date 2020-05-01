Пекин, , 02:32 — REGNUM Пекинская группа представлений и искусств открывает свой новый творческий сезон 5 мая для аудитории, оставшейся дома в связи с эпидемией нового коронавируса в стране, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

Двухмесячный сезон стартует концертом «Летняя ночь» уже 5 мая, на котором будет представлено 12 музыкальных работ, включая китайскую народную песню «Летний дворец» и классику американского рока «Hotel California» за авторством группы Eagles.

Уже 12 мая в Международный день медсестер труппы исполнят концерт в честь медсестер и всех медицинских работников. 20 мая состоится концерт в провинции Хубэй, которая наиболее остальных пострадала от эпидемии коронавируса в Китае.

1 июня Пекинский детский театр искусств приглашает всех детей присоединиться к интернет-мероприятию, а 13 июня оркестровая сюита «Центральная ось» выйдет в эфир в качестве поддержки Центральной оси Пекина — ряда культурно-исторических мест. Она внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

25 июня пройдет фестиваль Драконьих лодок, во время которого будет также дан ряд концертов. Все представления будут транслироваться целым рядом медиа-платформ, включая Kuaishou, TikTok и Beijing Daily.