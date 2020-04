Лос-Анджелес, США, , 22:26 — REGNUM Харрисон Форд может появиться в третьей части кинокомикса «Стража галактики» Джеймса Ганна. Об этом 30 апреля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание отмечает, что информацию ему сообщили те же источники, что ранее передали правдивые сведения о проекта «Тор: Любовь и гром» и «Иллюзия обмана 3». Они рассказали, что в новой картине Форд исполнит роль злодея. Издание предположило, что речь может идти о Высшем Эволюционисте (High Evolutionary). Стоит отметить, что ранее с этой ролью был связан Марк Хэмилл.

В комиксах Marvel благодаря Высшему Эволюционисту на свет появился Ракета. Впервые этот злодей появился на страницах комикса «Могучий Тор», который был опубликован в октябре 1966 года.

