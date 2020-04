Бангор, США, , 22:08 — REGNUM Стивен Кинг признался, что ситуация с эпидемией коронавируса заставила его сравнить происходящее с тем, что он написал в своих романах. Об этом 30 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Писатель отметил, что когда он видит фотографии Лондона и Таймс-сквер, то ему приходит в голову мысль о романе «Противостояние». При этом Кинг признался: он также думает о том, что текущая ситуация напоминает ему о «Сиянии».

"Я работаю над книгой, поэтому по утрам я обо всём забываю и просто делаю это. Мне нужно было время, чтобы поработать над книгой, у меня есть куча времени. Ради всего святого, я чувствую себя Джеком Торрансом», — сказал Кинг.

В романе Стивена Кинга «Сияние» писатель Джек Торранс является главным антагонистом. В одноимённой экранизации Стэнли Кубрика (1980) его роль исполнил актёр Джек Николсон.

Читайте ранее в этом сюжете: Стивен Кинг напомнил об одном из своих романов в связи с коронавирусом