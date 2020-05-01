Тегеран, , 07:45 — REGNUM Независимая кинокомпания Moment выпустит иранский фильм «Yalda» режиссера Масуда Бахши в США и Европе в сентябре 2020 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 мая.

Независимая кинокомпания Moment выиграла права на распространение иранского фильма Масуда Бахши в США. Данная картина повествует историю 26-летней женщины, приговоренной к смертной казни за убийство своего богатого 65-летнего мужа. Ее приглашают на самое популярное телевизионное реалити-шоу в Иране, чтобы, возможно, получить прощение единственной дочери жертвы.

Фильм также рассказывает о борьбе женщин против патриархального уклада, а также о возмездии за совершаемые проступки и злодеяния. Иранский фильм ранее получил награду на кинофестивале Sundance Film Festival 2020, который проходил в Парк-Сити (штат Юта, США) с 23 января по 2 февраля.