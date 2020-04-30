Пекин, , 20:55 — REGNUM Китайский кинопрокат в 2020 году может недополучить доход в размере около $4,24 млрд. Об этом 30 апреля сообщило Национальное управление кинематографии Китая.

Руководство организации заявило, что эпидемия коронавируса стала причиной беспрецедентного кризиса, из-за чего киноиндустрия вынуждена реформироваться и обновляться. Стоит отметить, что в 2019 года общая сумма кассовых сборов кинопроката Китая составила $9,2 млрд.

В результате введения карантинных мер из-за эпидемии SARS CoV-2 в Китае было закрыто около 70 тыс. кинозалов. При этом в конце марта 2020 года власти страны разрешили открыть около 700 кинотеатров, в которых показали популярные блокбастеры, такие как «Аватар» и «Мстители».

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