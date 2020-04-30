Калуга, , 20:48 — REGNUM 132 жителя Калужской области приняли участие в конкурсе стихов «Природная азбука». Победителем стала Лариса Никитина из Спас-Деменска, которая посвятила стихотворение первому в России экодуку, открытому на калужской автотрассе М-3 «Украина». Об этом 30 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Среди призёров конкурса: Егор Кузнецов из Калуги, посвятивший стихи Муравьиным столбам, и Галина Симонова из Мещовска со стихотворением о пойме реки Жиздры. Жюри также отметило калужанок Елизавету Евстафееву, написавшую стихи о Чертовом городище, и Елену Орлову, посвятившую свое произведение Калужскому бору. Дополнительным призом «За оригинальность» отметили Анжелу Трюхову из Бабынино, которая написала стихотворение, посвященное конкурсу «Природная азбука», и жительницу Балабаново Светлану Васину, описавшую каждый природный объект от А до Я. Победители получат памятные подарки по почте.

Напомним, в сентябре 2016 года на участке с 124 по 174 км автомобильной дороги М-3 «Украина» построили первый в России экодук. По мнению калужских властей, автомобильный экодук должен обеспечивать безопасную миграцию диких животных. Для круглосуточного наблюдения за перемещением животных была установлена поворотная веб-камера с углом обзора 180 градусов и функцией ночного видения.

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