Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге на 86-м году жизни скончался артист Театра музыкальной комедии Альберт Панков. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

Артист театра музыкальной комедии Альберт Панков Фото: ресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии

Альберт Панков пришел в театр 55 лет назад, в 1965 году и с тех пор так труппу не покидал. Свою карьеру он начинал с роли Фреди «Моей прекрасной леди» Ф. Лоу. После чего исполнял главные роли и серьезные партии в опереттах И. Кальмана «Марица», «Баядера», «Королева чардаша» и спектаклях по произведениям советских авторов — «Полярная звезда» и «Требуется героиня» В. Баснера, «18 лет» В. Соловьева-Седого, «Бабий бунт» и «Свадьба с генералом» Е. Птичкина и многих других.

«Альберт Павлович безгранично любил театр. А Ленинградскому, сегодня — Санкт-Петербургскому театру музыкальной комедии он отдал всю свою жизнь, исполнив на его сцене более шестидесяти ролей», — отмечают в театре.

В последние годы он играл героев небольших эпизодах. Последний раз на сцену Театра музыкальной комедии Альберт Павлович вышел 18 марта 2020 года, исполнив роль Чекко в оперетте «Графиня Марица», после чего вместе с труппой ушел на режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.