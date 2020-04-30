Чебоксары, , 16:27 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев выступил за досрочный выход школьников на летние каникулы. Об этом ИА REGNUM сообщили в его пресс-службе по итогам заседания оперативного штаба.

Руководитель республики сослался на многочисленные обращения от родителей школьников по поводу досрочного завершения учебного года, подчеркнув, что в домашних условиях «проблематично обеспечить» полноценную дистанционную учёбу в течение столько продолжительного времени. Поэтому было поручено подготовить решение о досрочном прекращении учебного года в Чувашии.

Планируется, что тем, кто учится на «пятидневках», уйдут на каникулы 16 мая, кто занимается по программе шестидневной учебной неделе — 17 мая. Для учеников 9−11 классов завершение учебного года планируется после 25 мая.

«По данным министерства образования региона, есть возможность реализовать соответствующие решения без ущерба для образовательной программы», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 6 по 8 мая школьники и студенты продолжат учиться в онлайн-режиме, так как, по словам министра образования республики Сергея Яковлева, данные дни «объявлены нерабочими, а не выходными».

Напомним, регионам дали право принимать решения о продолжении или прекращении учёбы с учётом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки. Первоначально в минобразовании Чувашии планировали завершить учебный год «по графику», то есть до конца мая.

По данным на 30 апреля, за сутки в Чувашии установлено 47 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2, общее число заражённых в Чувашии достигло 586.

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