Москва, , 16:00 — REGNUM Авторитетное издание в области искусства The Art Newspaper Russia подготовило ежегодный список самых посещаемых музеев России и самых востребованных экспозиций в 2019 году. Были обработаны данные более ста крупнейших выставочных центров. Традиционно лидирует Государственный Эрмитаж — его коллекцию посмотрели почти пять миллионов человек. На втором месте, как и в прошлом году — Музеи Московского Кремля: более трех миллионов посетителей. Далее места распределились следующим образом — Третьяковская галерея — 2 миллиона 835 тысяч человек, Русский музей — 2 миллиона 394 тысяч.

Также в великолепную десятку вошли московский Мультимедиа Арт Музей, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Исторический музей, Музей Фаберже, Музей современного искусства «Гараж» и Музейное объединение «Музей Москвы».

Самый популярный региональный музей — комплекс «Новый Иерусалим» в Московской области.