Москва, , 14:42 — REGNUM Премьеру военной драмы режиссера Игоря Копылова «Ржев» о битве зимой 1942 года покажет 8 мая телеканал «Россия 1». Об этом сообщила пресс-служба канала.

В основу сценария картины положена повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». События происходят зимой 1942 года под селом Овсянниково. Остатки роты после очередного сражения получают приказ отстоять село и не сдать его фашистам.

По словам режиссера фильма, память о событиях Великой Отечественной войны в людях до сих пор жива и имеет для общества важное значение. Тема фильма связывает поколение войны с нашими современниками.

Роли в картине исполнили: Александр Бухаров, Сергей Жарков, Александр Аравушкин, Игорь Грабузов, Александр Горбатов и другие актеры.