Москва, , 14:18 — REGNUM Виртуальную выставку финалистов художественного конкурса «Моя Победа», приуроченную к 9 мая, опубликует 30 апреля Музей Победы на официальном сайте. Об этом сообщила пресс-служба музея.

В экспозицию вошло более 200 работ. Лауреатов конкурса объявят в конце мая, но руководство музея решило устроить виртуальную выставку в сети.

По сообщению пресс-службы, конкурсантам ставилась задача выразить в художественном виде собственное переосмысление событий Великой Отечественной войны. Большинство работ на конкурс пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска и Тулы.

К конкурсу допускаются как профессионалы, так и любители — художники, фотографы, скульпторы. Посетители виртуальной выставки смогут поучаствовать в голосовании за понравившиеся им работы. Жюри учтет эти голоса при определении победителей.