Лос-Гатос, США, 30 апреля 2020, 13:25 — REGNUM Шоу «Социальная дистанция» выпустит команда создателей сериала «Оранжевый — хит сезона». Об этом сообщили журналисты издания The Verge.
Производством проекта занимается стриминговый сервис Netflix. Съемки выполняются дистанционно в домах у каждого актера.
Сериал снимается в формате сериала-антологии, когда каждый эпизод фильма рассказывает отдельную сюжетную историю с разными персонажами и составом актеров.
Исполнительным продюсером проекта выступила Дженджи Коэн, которая была одной из сценаристок сериала «Оранжевый — хит сезона». Режиссерскую должность занял Диего Веласко.