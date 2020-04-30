Реутов, Московская область, , 12:42 — REGNUM В подмосковном Реутове волонтеры доставят жителям на дом портреты ветеранов Великой Отечественной войны, распечатку которых можно заказать в местном МФЦ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы горокруга Станислава Каторова.

По словам Каторова, в МФЦ можно заказать распечатку фотографий родственников — ветеранов Великой Отечественной войны. Доставкой работ займутся волонтеры проектов «Историческая память» и «Старшее поколение». Портреты нужны для международной акции «Бессмертный полк». В рамках акции в 2020 году жители смогут вывесить фотографии в окнах своих квартир.