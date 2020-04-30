Ганновер, Германия, , 12:30 — REGNUM Новую песню «Sign of hope» («Знак надежды») представили музыканты немецкой рок-группы Scorpions. Клип на песню выложен на официальном канале группы в YouTube.

В подписи к видеоролику музыканты сообщили, что в сейчас работают над новыми треками, из которых составят будущий альбом. Но чтобы скрасить фанатам время в период изоляции из-за пандемии коронавируса, они решили подарить новую песню.

«Будьте здоровыми и оставайтесь в безопасности», — призвали поклонников музыканты.

В видеоряде приводятся кадры со снимками пейзажей, фигур людей и белых голубей — символов мира. В тексте песни звучат слова: «Что же случилось с нашей жизнью? Я вижу пустые места, пустые дороги. Мы молимся каждую ночь, Ожидая знака надежды»

Напомним, последний альбом «Return to forever» музыканты группы Scorpions выпустили в 2015 году в честь 50-летия коллектива.