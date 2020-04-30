Лос-Анджелес, США, , 12:04 — REGNUM Режиссёры Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали, что они делают на съёмочной площадке фильма «Матрица 4». Об этом 29 апреля сообщил портал Screen Rant.

Во время интервью кинематографисты сообщили, что они задают концепцию «некоторой хореографии», подкрепляя её различными трюками. Стахелски добавил, что они занимаются съёмками второстепенных сцен и их роль в основном вспомогательная, и что Лана Вачовски творит своё произведение, «сплетая» всё воедино.

Напомним, 17 марта 2020 года стало известно, что кинокомпания Warner Bros. приостановила производство фильма «Матрица 4», съёмки которого в этот момент проходили в Германии. Выход картины на большие экраны запланирован на 21 мая 2021 года.

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