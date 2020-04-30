Лос-Анджелес, США, , 10:11 — REGNUM Федеральное управление гражданской авиации США проведет расследование по поводу действий Харрисона Форда, которые стали причиной инцидента в одном из аэропортов Лос-Анджелеса. Об этом 30 апреля сообщил портал Screen Rant.

Неизвестно, когда именно произошёл инцидент, издание пишет, что он имел место «на прошлой неделе». Форд решил провести полёт с целью сохранения навыков пилотирования. Самолёт, управляемый актёром, пересёк единственную взлётно-посадочную полосу аэропорта в момент, когда другой самолёт шёл на посадку.

Представитель Форда пояснил журналистам: актёр не расслышал, что ему сказал диспетчер, и извинился перед ним, когда понял, что совершил ошибку. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал и опасности столкновения не было, поскольку самолёты находились друг от друга на расстоянии примерно 1,1 км.

Харрисон Форд получил лицензию пилота в 90-х годах XX века, у него имеется достаточно большой опыт в этом направлении. Стоит отметить, что ранее актёр уже попадал в подобные ситуации. Например, 13 февраля 2017 года при посадке он «промахнулся» мимо выделенной ему полосы и едва избежал столкновения с лайнером American Airlines, на борту которого находились 110 пассажиров.

Читайте ранее в этом сюжете: Подруга подтвердила слова женщины, которая обвинила Байдена в домогательсте