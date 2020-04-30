Москва, , 09:55 — REGNUM Популярный российский певец, участник «Евровидения» Сергей Лазарев выложил в своем Instagram новый хит — «Последний день Помпеи». При этом в композиции речь идет не о трагедии в Италии после извержения вулкана и даже не об известной картине Карла Брюллова — это песнь о любви.

Этой песней нельзя не восхититься. Драматический сюжет, завораживающий голос, стильное исполнение и, конечно, стихи Анатолия Алекссева. Главный посыл композиции выражен одной строчкой припева — «Я сгораю в твоем теле, как последний день Помпеи».

По утверждению ряда изданий хит уже стал необыкновенно популярен у поклонников исполнителя.