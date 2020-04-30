Лос-Анджелес, США, , 09:45 — REGNUM Лина Хиди, исполнившая роль Серсеи в популярном сериале «Игра престолов», рассказала, какого супергероя она хотела бы сыграть. Об этом 30 апреля сообщил портал Screen Rant.

Актриса заявила, что ей бы понравилось играть Дэдпула. Она сделала это признание во время очередного интервью, выразив сожаление по поводу того, что этот персонаж уже занят.

Напомним, после «Игры престолов» Лина Хиди выступила в качестве актрисы озвучки в проектах сериалов «Бесконечный поезд» и «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления». Стоит отметить, что ранее она уже снималась в кинокомиксах, в 2012 году на экраны вышел фильм «Судья Дредд 3D», в котором она исполнила роль злодейки Мадлен Мадригал.

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