Лос-Анджелес, США, , 08:50 — REGNUM Поклонники киновселенной «Звездных войн» в мае 2020 года проведут ежегодный съезд в онлайн-формате. Об этом 30 апреля сообщил портал Screen Rant.

Фанаты ежегодно празднуют свой день «Звёздных войн» 4 и 5 мая, однако в 2020 году проведение публичных мероприятий невозможно из-за эпидемии коронавируса. В качестве организатора онлайн-съезда решила выступить компания Reedpop.

Она выложила в сеть постер, который даёт понять: в рамках онлайн-мероприятий New York Comic Con, C2E2, BookCon, Emerald City Comic Con и Florida Super Con будет проведено множество трансляций в различных соцсетях.

День 4 мая была выбран фанатами «Звёздных войн» из-за того, что в английском языке звучание фразы «да пребудет с тобой сила» (May the Force be with you) напоминает «да пребудет с тобой 4 мая». А 5 мая стали в шутку называть «Месть Пятого», поскольку по звучанию он напоминает название фильма «Месть ситхов» (Revenge of the Sith).

Читайте ранее в этом сюжете: «Войны клонов»: бой Асоки и Дарта Мола снимали при участии реальных актёров