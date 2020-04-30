Лос-Анджелес, США, , 08:18 — REGNUM Вторая в мире по величине киносеть Cineworld, которой принадлежат сеть кинотеатров США Regal Cinemas, планирует отказаться от показов фильмов кинокомпании Universal. Об этом 29 апреля сообщил портал Deadline.

В своём заявлении киносеть заявила, что она «ясно даёт понять»: она не будет показывать фильмы тех киностудий, которые не соблюдают принцип кинопроката, поскольку для неё это не имеет никакого экономического смысла.

При этом руководство Cineworld назвало действия Universal, связанные с проведением премьер фильмов в сети, неуместными и не имеющими ничего общего с «добросовестной деловой практикой».

В компании также обратили внимание, что Universal стала единственной киностудией, решившей воспользоваться кризисной ситуацией, возникшей из-за эпидемии коронавируса.

«Universal в одностороннем порядке решила нарушить наше взаимопонимание и сделала это в разгар кризиса COVID-19, когда наш бизнес закрыт, более 35 000 сотрудников находятся дома, а у нас пока нет четкой даты открытия наших кинотеатров», — заявило руководство Cineworld.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC отказалась показывать фильмы Universal. Её руководитель Адам Арон заявил, что киностудия не оставила его компании иного выбора, когда приняла решение проводить премьеры своих фильмов в сети.

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