Чебоксары, , 05:45 — REGNUM В Чувашии с 6 по 8 мая школьники и студенты продолжат учиться в онлайн-режиме. Об этом заявил министр образования республики Сергей Яковлев.

Глава министерства сослался на право регионов самим принимать решения о продолжении или прекращении учёбы, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. И подчеркнул, что указом президента Владимира Путина 6, 7 и 8 мая «объявлены нерабочими днями, а не выходными».

Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп. По словам Сергея Яковлева, ежедневно дежурные группы посещают порядка 1,2% от общего числа детсадовцев.

По последним данным минобразования Чувашии, 28 апреля на базе 76 детских садов работали 114 дежурных групп, их посещали более 1000 детей. Дежурные группы открыты в крупных райцентрах и городах республики. В них принимают дошкольников на основании заявлений родителей и справок от работодателей.