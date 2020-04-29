Москва, , 23:49 — REGNUM Более миллиона просмотров на YouTube набрала за несколько дней финальная серия первого сезона мультсериала «Простоквашино».

В 30-й серии, которая называется «Доить или не доить» герои не без задней мысли помогают няне Маргарите Егоровне победить в женском литературном конкурсе «Шекспирка года», призом в котором является длительная поездка в Англию.

Шарика в этой серии озвучивал актер Павел Деревянко (раньше в этой роли был занят Гарик Сукачёв), почтальона Печкина — Иван Охлобыстин, а Матроскин говорит голосом старшего сына Олега Табакова, Антона.

Напомним, российский сериал «Простоквашино», созданный как вольное продолжение советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино» выходят на официальном YouTube-канале «Союзмультфильма» с весны 2018 года. В этом году сериал был продлен на второй сезон.