Москва, , 22:43 — REGNUM Знаменитую сцену из фильма «Титаник» изобразили на самоизоляции фигурист Евгений Плющенко и его супруга телеведущая и продюсер Яна Рудковская.

На выложенном в соцсети шуточном видео Плющенко оказался раздет до пояса, а Рудковская завернулась в плед. При этом их семилетний сынишка Александр (Гном Гномыч) при помощи фена изображал ветер.

Некоторые фанаты не поняли юмора и пожурили фигуриста за «клоунаду». Они предположили, что спортсмен в этом пошел на поводу у жены. Супруги никак не отреагировали на эти комментарии.

Напомним, Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом и многократным чемпионом мира и Европы в одиночном фигурном катании. Брак с телеведущей и продюсером Яной Рудковской фигурист заключил в 2009 году, в 2013 году у них родился сын Саша.