Казань, , 19:55 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов встретился с участниками онлайн-концерта «Марафон детской песни». Музыкальное мероприятие было приурочено ко Всемирному дню исполнения детских желаний. Юные артисты приезжали на выступления по очереди в целях безопасности и покидали площадку сразу после исполнения музыкального номера.

Глава республики поделился с детьми своей мечтой: «Главная мечта — победить коронавирус и решить все нынешние экономические проблемы. Чтобы наши близкие были живы здоровы. Очень важно, чтобы процветала наша республика и такие талантливые ребята не хотели куда-то уехать, а оставались здесь».

Концерт организовали в рамках онлайн-проекта #Айдадомой. Всего с начала акции проведено более 80 мероприятий, сообщает пресс-служба главы РТ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии стартовал проект для школьников «Шаги Победы» в режиме онлайн. Дети пройдут обучение, напишут письма ветеранам, изучат историю своей семьи. Для участия в онлайн-проекте приглашаются школьники и активисты общеобразовательных учреждений, общественных объединений и школьных самоуправлений Татарии.

Читайте также: В Татарии для школьников проведут онлайн-проект «Шаги Победы»