Лос-Анджелес, США, , 18:31 — REGNUM Рейтинг самых убыточных голливудских фильмов 2019 года составило издание Deadline.

Возглавил антирейтинг фильм «Люди Икс: Темный Феникс», потери его создателей составили 133 миллиона долларов. Фильм подвергли нападкам как критики, так и фанаты франшизы.

Среди финансовых «лузеров» оказались также фантастический боевик «Терминатор: Темные судьбы» с женскими персонажами на первом плане и пожилым Т-800 в команде поддержки, облегчивший карманы продюсеров на 122,6 млн. долларов, экранизация знаменитого мюзикла «Кошки» (минус 113,6 млн), «Гемини» (фильм не спасли целых два Уилла Смита и он погрузился ниже нуля на красивую цифру в 111,1 млн) и мультфильм «Потерянное звено», который восхитил профессионалов и завоевал «Золотой глобус», но оставил равнодушными посетителей кинотеатров (убыток составил 101, 3 млн долларов).

Напомним, из-за пандемии коронавируса мировая киноиндустрия в 2020 году понесет огромные убытки. Запланированные громкие премьеры состоятся в гораздо более поздние сроки. Также из-за карантинных мер прервалось производство ужеснимавшихся картин.