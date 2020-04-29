Лос-Анджелес, США, , 18:03 — REGNUM Триллером о потерявшем память персонаже займется режиссер «Дэдпула 2» и «Джона Уика» Дэвид Литч, сообщает издание «The Hollywood Reporter».

Сценарий для фильма с рабочим названием «Fast and Loose» создадут сценаристы фантастического фильма «Мег: Монстр из глубины». Главный герой фильма Джон Райли приходит в себя после покушения в Мексике. Он полностью потерял память и ему приходится по косвенным свидетельствам восстанавливать свое прошлое. С удивлением он понимает, что у него была не одна, а две жизни. В одной из них он блестящий богатый мафиозо, в другой — полунищий и одинокий агент ЦРУ. Беда в том, что Райли не может понять, какая его жизнь настоящая, а какая является лишь прикрытием.

Фильм станет совместным проектом студии Литча 87 North и компании STX. Точные сроки производства не известны, как и имя режиссера, так как Литч, скорее всего, выступит в качестве продюсера картины.

Напомним, триллер «Джон Уик» режиссер Дэвид Литч снял в 2014 году, фильм рассказывает о бывшем наемном убийце, вновь вышедшем на тропу войны ради возмездия. Главную роль исполнил Киану Ривз. В сиквеле «Дэдпула», снятом в 2018 году, полубезумный и неубиваемый наемник встречается с новыми союзниками и противниками и делает важный моральный выбор.