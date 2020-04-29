Новосибирск, , 16:39 — REGNUM Новосибирский государственный академический театр оперы и балета 1 мая покажет оперу «Севильский цирюльник» «с участием звёздного состава солистов». Онлайн-трансляция начнётся в 19:00 (время местное) сразу на нескольких площадках: официальном сайте театра, YouTube канале, группах ВКонтакте и в Фейсбуке, а также на сайтах «Культура.РФ», «НГС» и Sib.fm.

«Мы подготовили запись премьеры жизнерадостной оперы Джоаккино Россини 2018 года с участием звёздного состава солистов: в партии Розины — блистательная Василиса Бержанская, Фигаро — Павел Янковский, Граф Альмавива — Франческо Туппо, Бартоло — Андрей Триллер, Базилио — Алексей Лаушкин», — говорится на сайте НОВАТа.

Уточняется, что трансляция в 19:00 по московскому времени также будет доступна на официальном сайте, YouTube канале, группах «ВКонтакте» и в Facebook телеканала «Культура».