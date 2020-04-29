Москва, , 16:32 — REGNUM На второй сезон продлен комедийный научно-фантастический сериал «Проект «Анна Николаевна», выходящий на платформе КиноПоиск HD, сообщают создатели сериала.

Продюсерская компания «Среда», сценарист Дмитрий Лемешев и креативный продюсер Дмитрий Нелидов уже приступили к разработке сюжета второго сезона, подробности которого пока не разглашаются. Известно лишь, что главная героиня переберется из провинции в Москву, а вот некоторые персонажи первого сезона в продолжении задействованы не будут. Выход второго сезона в эфир планируется на будущий год.

Напомним, в центре сериала «Проект «Анна Николаевна», снятого режиссером Максимом Пежемским по сценарию Дмитрия Лемешева, женщина-андроид с кодовым именем Анна Николаевна Королькевич (актриса Зоя Бербер). Создатели робота приняли решение протестировать свое изделие в провинциальном отделении полиции, где андроид, как они предполагали, сможет проявить свои разнообразные способности и научиться человеческим реакциям. Сериал, транслировавшийся на КиноПоиске с 26 марта по 26 апреля вошел в тройку самых популярных проектов.