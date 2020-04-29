Москва, , 16:32 — REGNUM В преддверии выхода новых серий популярного мультсериала «Рик и Морти» телеканал 2×2 запустил всероссийский флешмоб «Телепортируйся в новые миры «Рика и Морти». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля сообщают в пресс-службе канала.

«Телепортируйся в новые миры «Рика и Морти» Пресс-служба канала 2х2

Для участия во флешмобе зрителям нужно создать инстаграм-стори, разместить на ней зелёный портал из «Рика и Морти» и отметить в публикации канал 2×2. Наиболее интересные и креативные посты попадут в эфир телеканала.

Напомним, продолжение четвёртого сезона «Рика и Морти» будет выходить на 2×2 с 4 мая 2020 года. Все эпизоды озвучены Дмитрием Сыендуком.

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