Москва, , 15:48 — REGNUM Самым лучшим художественным музеем изобразительных искусств (ИЗО) в России для онлайн-экскурсий назван Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан в Казани, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте — Екатеринбургский музей изобразительных искусств, на третьем — Нижегородский государственный художественный музей. В пятерке лидеров оказались Башкирский художественный музей им. Нестерова и Приморская государственная картинная галерея во Владивостоке.

Также в топ-10 лучших музеев ИЗО в России вошли Красноярский художественный музей им. Сурикова, Чувашский государственный художественный музей, Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств, Саратовский художественный музей им. Радищева и Рязанский областной художественный музей им. Пожалостина.

Как сообщало ИА REGNUM, самым интересным и часто посещаемым исторических музеем в России назван музей-заповедник «Петергоф» в Санкт-Петербурге.

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