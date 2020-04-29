Сеул, , 14:46 — REGNUM Расписание мирового тур в поддержку нового альбома «Map of the Soul: 7» южнокорейской группы BTS будет пересмотрено. Об этом сообщает KBS со представителей звукозаписывающей и развлекательной компании Big Hit Entertainment.

По их словам, данное решение было принято в связи с пандемией коронавируса.

В агентстве отметили, что несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в некоторых странах, этого недостаточно для проведения мирового турне, поскольку в его организации задействовано большое количество человек по всему миру.

Напомним, что в рамках мирового турне южнокорейский бойз-бенд должен дать 38 концертов в 18 городах по всему миру.

Ранее группа отложила тур по Северной Америке и перенесла дату начала продаж билетов на европейскую часть мирового тура из-за коронавируса.

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