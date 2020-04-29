Москва, , 14:44 — REGNUM Отреставрированную версию киноэпопеи «Освобождение» режиссера Юрия Озерова в День Победы представит на своем канале в YouTube киностудия «Мосфильм». Об этом сообщается на сайте студии.

Картина состоит из пяти серий, снятых с 1967 по 1971 годы: «Огненная дуга», «Прорыв», «Направление главного удара», «Битва за Берлин» и «Последний штурм». Как сообщили в пресс-службе киностудии, проект реставрации «Освобождения» стал самым масштабным и сложным среди всех фильмов, подвергшихся реставрации.

При выполнении этих работ было отреставрировано 670 тысяч кадров, составляющих 7 часов 45 минут фильма, содержащих изображение и звук. Реставрационные работы длились 8 месяцев. В ходе реставрации производилась ультразвуковая чистка пленки, оцифровка изображения, цветокоррекция, улучшение звука и прочее. В пресс-релизе «Мосфильма» сообщается, что большая часть работ выполнялась вручную.

Киноконцерн «Мосфильм» собирался выпустить отреставрированную редакцию киноэпопеи «Освобождение» в прокат в кинотеатрах. Однако сложившаяся обстановка с распространением коронавируса не позволила осуществиться этим планам. Но все-таки, руководство «Мосфильма» решило премьеру отреставрированной версии провести именно 9 мая на YouTube-канале.