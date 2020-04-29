Бербанк, США, , 14:00 — REGNUM Кинокомпания Legendary Pictures может экранизировать видеоигры The Sims и SimCity. Об этом 29 апреля сообщает сайт cybersport.ru, ссылаясь на портал Geekd WorldWide.

Legendary Pictures пока официально не анонсировала ни один из проектов. По слухам, SimCity станет фильмом-катастрофой, а The Sims — картиной, в которой актёры исполнят роли и реальных людей, и игровых персонажей.

Напомним, SimCity и The Sims это игры-симуляторы, разработанные американской компанией Maxis. В них геймеры могут создать собственный город или «прожить» виртуальную жизнь за одного из своих персонажей.

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