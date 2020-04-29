Вашингтон, , 13:27 — REGNUM Один из ведущих популярного телешоу «Натурал глазами гея» (Queer Eye) Бобби Берк поможет игрокам Animal Crossing: New Horizons с дизайном интерьера на их островах. Об этом 28 апреля сообщило игровое издание Kotaku.

https://twitter.com/QueerEye/status/1255165044771487744

Берк отметил, что он готов посмотреть скриншоты домов и островов игроков в New Horizons и дать полезные советы по улучшению их дизайна. Для этого нужно опубликовать фото своего творения в Twitter c хэштегом #QExAC .

Напомним, Animal Crossing: New Horizons — это популярная игра в жанре «симулятора жизни» от японской компании Nintendo. В ней геймеры могут обустроить собственный тропический остров.