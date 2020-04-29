Мумбаи, Индия, , 11:58 — REGNUM Индийский актер Ирфан Кхан, наиболее известный по ролям в фильмах «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи», скончался в среду, 29 апреля, в Мумбаи в возрасте 53 лет. Соответствующую информацию опубликовал телеканал NDTV со ссылкой на родственников и друзей Кхана.

Как сообщают журналисты телеканала, актер умер в частной клинике в индийском Мумбаи после безуспешной борьбы с раковым заболеванием.

Кхан снимался во многих Болливудских фильмах. Также он был одним из немногих актеров из Индии, которого часто приглашали сниматься западные режиссеры.

Наиболее известные картины с его участием — это «Воин», «Миллионер из трущоб», «Жизнь Пи», «Новый Человек-Паук», «Мир юрского периода» и другие.