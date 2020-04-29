Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Пользователь Reddit суммировал рейтинги самых высокооцененных фильмов фильмов и определил лучший фильм всех времён. Свой пост он опубликовал 28 апреля.

В качестве основы были взяты рейтинги таких ресурсов, как IMDb, Metacritic, Rotten Tomatoes и других. В их основе — оценки критиков и зрителей.

На первое место поставлен фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец» (1972), вторым стал «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета (1957), третьим — «Крёстный отец — 2» (1974).

В первую десятку также вошли «Семь самураев», «Список Шиндлера», «Побег из Шоушенка», «Огни большого города», «Хороший, плохой, злой», «Криминальное чтиво» и «Психо».

В рейтинге есть восемь советских фильмов —: «Иди и смотри» (80-е место), «Андрей Рублёв» (88-е), «Я — Куба» (97-е), «Сталкер» (98-е), «Человек с киноаппаратом» (110-е), «Зеркало» (120-е), «Летят журавли» (149-е), «Иваново детство» (172-е).

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