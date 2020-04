Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Кинокомпания Lionsgate начала работу над фильмом «Иллюзия обмана 3». Об этом 29 апреля сообщил портал We Got This Covered.

К проекту присоединился писатель Эрик Уоррен, который ранее работал над фильмом «Афера по-американски», он выступит в качестве сценариста. Продюсеры из Lionsgate заявили: они надеются на то, что Уоррен принесёт во франшизу «свежий взгляд».

Первая часть фильма «Иллюзия обмана» вышла на экраны в мае 2013 года. В центре повествования находится команда иллюзионистов, которая совершает дерзкие ограбления, обводя вокруг пальца ФБР.

