Лос-Анджелес, США, , 11:00 — REGNUM Universal опубликовала открытый ответ сети кинотеатров AMC, которая заявила, что больше не будет показывать в своих кинозалах фильмы этой кинокомпании. Об этом 29 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Руководство Universal заявило, что считает решение об онлайн-премьере мультфильма «Тролли: Мировой тур» правильным, поскольку оно было принято в ситуации, когда были закрыты все кинотеатры и зрители были лишены возможности посмотреть картину на большом экране.

При этом оно обратило внимание, что по-прежнему остаётся сторонником театральных премьер фильмов и никогда не заявляло об обратном. При этом в компании подчеркнули, что планируют проводить премьеры новых картин в кинотеатрах, а также в формате «видео по запросу», когда такое распространение «будет иметь смысл».

«Мы с нетерпением ждем дополнительных приватных переговоров с нашими партнерами по показам, но разочарованы этой, казалось бы, скоординированной попыткой AMC и NATO (Национальная ассоциация владельцев кинотеатров США — ИА REGNUM) спутать нашу позицию и наши действия», — заявило руководство Universal.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что генеральный директор и президент крупнейшей в мире киносети Адам Арон заявил, что AMC больше не будет показывать фильмы Universal. Ранее кинокомпания объявила, что впервые в своей истории прведёт премьеру игрового фильма в сети.

