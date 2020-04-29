Москва, , 10:58 — REGNUM Сегодня, 29 апреля, президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Ларису Удовиченко с юбилеем. Ей исполнилось 65 лет, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил яркий талант, актёрское мастерство и обаяние актрисы.

«Ваши роли всегда самобытны и узнаваемы, надолго остаются в памяти зрителей», — подчеркнул Путин и пожелал Удовиченко здоровья и вдохновения.

Как сообщало ИА REGNUM, актрису Ларису Удовиченко поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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