Москва, 29 апреля 2020, 10:49 — REGNUM Сегодня, 29 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин поздравил актрису Ларису Удовиченко с юбилейным днем рождения. Ей исполняется 65 лет, сообщается на сайте правительства РФ.
Премьер-министр отметил яркую индивидуальность актрисы, талант, притягательность и солнечную энергетику.
«Вы создали десятки запоминающихся комедийных, лирических и острохарактерных образов и завоевали любовь зрителей», — подчеркнул Мишустин и пожелал Удовиченко здоровья и успехов.
Справка ИА REGNUM:
Лариса Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года в Вене (Австрия). Российская актриса, народная артистка РФ (1998). Снялась в более 100 художественных фильмах и сериалах.
Читайте также: На «Оскар» впервые смогут претендовать фильмы, выходившие онлайн