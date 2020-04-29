Нью-Йорк, США, , 10:42 — REGNUM В сети появился трейлер финального сезона сериала «Агенты «Щ.И.Т.». Его 28 апреля на своём YouTube-канале опубликовали журналисты из IGN.

В финальном сезоне команде агентов предстоит отправиться в прошлое и сразиться с могущественной угрозой. Премьера новых эпизодов состоится 27 мая 2020 года.

Напомним, «Агенты «Щ.И.Т.» — это телесериал о приключениях персонажей комиксов издательства Marvel Comics. Каждый сезон посвящён команде агентов, защищающей Землю от различных угроз.

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