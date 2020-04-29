Токио, , 10:27 — REGNUM Владельцы портативной консоли Nintendo Switch получили доступ по подписке к манге «Атака Титанов», «Хвост Феи», «Алита: Боевой ангел», «Пламенная бригада пожарных!» и другой. Об этом 28 апреля сообщил портал Comicbook.

Это стало возможным благодаря тому, что Nintendo заключила соглашение с компанией Kodansha USA Publishing. Стоит отметить, что пока речь идёт о манге на английском языке. Стоимость подписки для жителей США составляет $7,99.

Ранее ИА REGNUM сообщило: разработчики игры Indivisible ничего не знали о том, что их игра вышла на на Nintendo Switch. Они отметили, что на портативной консоли состоялся релиз одной из старых версий и студия Lab Zero Games не имела к нему никакого отношения.

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